En Tierra del Fuego, nace una importante inversión en una planta de biológicos

Con su compromiso puesto en los biológicos, continuando con su estrategia de expansión comercial y siguiendo en línea con su producción, bajo estándares de calidad internacionales, la empresa nacional Tecnomvl tiene planificada una importante inversión en su planta ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego para la producción de Biológicos. El inicio de este proyecto de construcción está previsto para los primeros meses del año 2024: allí, la compañía espera producir productos de buena performance ya probados en otros países, así como productos biológicos de desarrollo local, aprovechando recursos naturales existentes en la provincia más austral del país. Es importante destacar, que los productos biológicos no se limitan solo a los microorganismos vivos; esta clasificación también abarca sustancias de origen no sintético. Así, ofrecen una amplia gama de beneficios para los cultivos que incluyen no sólo biocontrol o inoculantes sino también bioestimulantes, que son insumos naturales que potencian el rendimiento y ayudan a superar tanto el estrés biótico como abiótico; y hasta prebióticos, que son moléculas que activan microorganismos beneficiosos que se encuentran en el suelo o en la filósfera de la hoja.

Fuente: Infocampo