FM alpha en Palermo: Olivos desde Villa Mazån al país

En la cobertura periodística que realiza LA RADIO desde Palermo, conversamos con Mónica Carrizo que junto a su esposo Luis Milich llevan adelante un emprendimiento agroecológico de Olivos en Mazån perteneciente al dto de ARAUCO..

Mónica nos contaba: «Somos productores de aceitunas y aceite de oliva desde hace más de 120 años… Son plantas de olivo que plantó mi abuelo desde que el era muy chico -5 años- el empezó a plantar y plantar siendo un gran productor le vendia a Don Pepe Nucete, don Pepe venía desde Bs As. Castelar en carreta a La Rioja, y él le vendía los toneles grandes de aceituna y aceite de oliva… Nosotros no le ponemos nada de químicos, todo agroecológico sin transgénicos, seguimos con nuestra tradición de mi abuelo con mi esposo, hemos puesto una fábrica en el pueblo en Villa Mazån dónde tenemos producción propia y también copiamos a otros productores de la zona…nadie fumiga en el pueblo, ni usa químicos, recibimos el agua del deshielo de la pre cordillera, así como recibió de herencia la finca, recibió la herencia del agua, es un agua sana, sin contaminación y libre de cualquier tipo de infectos en la zona…Nosotros somos mayorístas y vendemos en Rosario, en los mercados, en Santa Fè, en el Chaco, y en Bs As. Tenemos dos o tres distribuidoras que estamos despachamos desde Córdoba Capital…tenemos una producción anual entre 100 mil a 200 mil kilos, todo depende de la capacidad de la produccion de venta…este año la sequía nos afectó con menos volumen de agua, y eso afectó tanto que se produjo una aceituna de menor calibre…nosotros hemos tenido una producción de la triple grande como un huevo de gallina….y ahora es de menor volumen, también afectó la cantidad de producción…se lleva una estadística hace más de 30 años que cada vez tenemos menos producción… Eso también afecta la contaminacion ambiental de la zona, de gente que pone químicos con grandes plantaciones con diferimiento impositivo…el viento zonda te lleva a tocar los olivos…tenemos dos tipos de aceite, uno de aceituna verde y un premium de primera prensa de oliva negra natural dónde se necesitan entre 7 y 10 kilos de aceitunas negra para obtener un litro… » Afirma Mónica.

