FundaCore lo hizo de nuevo: juntó 14 toneladas de tapitas para el Hospital de Niños

Un camión completamente lleno de tapitas de plástico partió en la mañana de ayer desde la sede de FundaCore, ubicada en diagonal 80 y 116, para poder venderlas y, con ese dinero, colaborar con material sanitario en el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Si bien se calculan unas 14 toneladas de tapitas distribuidas en más de 1.400 bolsas, la encargada de la Fundación, Pamela, señaló a diario Hoy que “el peso varía según el tamaño de las tapitas, a veces tenemos algunas de más volumen y menos peso; el camión salió completo, incluso sobraron bolsas, para eso se llenan bolsas de 10 o 12 kilos y otras chiquitas para rellenar los huecos y no dejar ni un espacio libre”. Las compras y donaciones de FundaCore son destinadas al área de Terapia Intensiva Cardiovascular y el quirófano del nosocomio platense. Pero como en un alto porcentaje los materiales son importados, por la variación de precios, prefirieron no publicar los objetivos de compra. “Cuando pusimos el último objetivo, luego la empresa nos dijo que no lo podía entregar y fue muy desprolijo. Por eso hasta que no se haga efectiva la entrega no lo podemos publicar. El ecógrafo del año pasado, por ejemplo, se pagó en noviembre y se entregó en marzo”, señaló Pamela.

Fuente: Diario Hoy

