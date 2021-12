Grupo Willander y la magia del Carlos Pellegrini por 2º vez

Un grupo de propietarios que ya pasaron por la experiencia de correr un Carlos Pellegrini, el próximo sábado la repetirá con el potrillo Il Divo, que llegó cuarto de Zodiacal en el Gran Premio Jockey Club (G1) con tropiezos en la recta.

Hay propietarios de caballos de carreras que tuvieron la ilusión de poder correr un Gran Premio Carlos Pellegrini (G1) durante toda su vida, y por más que lo intentaron jamás pudieron hacer realidad esa experiencia. Para el «Grupo Willander», sin embargo, el próximo sábado será su segunda vez en la prueba magna del turf argentino porque en las gateras ubicadas en la señal de los 2400 metros de la pista de césped de San Isidro se alineará Il Divo (Treasure Beach), un zaino al cuidado de Nicolás Martín Ferro que viene de llegar cuarto a cuatro cuerpos y medio de Zodiacal (Cityscape) en el Gran Premio Jockey Club (G1), con tropiezos en gran parte de la recta final.

Rodríguez, Ramallo, Demarchi, Campos y Martín Ferro, en el Gran Criterium (G1) 2015, junto al hoy presidente del Jockey Club, Villar Urquiza. Foto: Juan Ignacio Bozzello

El «Grupo Willander» se formó cuando el hijo de Sigfrid que llevaba ese nombre ganó el Gran Premio Gran Criterium (G1) de 2015. Fue ese mismo zaino el que les permitió al propio Nico Martín Ferro, Claudio Rodríguez, Martín Campos, Ignacio Demarchi y Juan Cruz Ramallo, los integrantes de la sociedad en cuestión, vivir la experiencia de correr la gran final del turf argentino en 2016. Aquella vez, el nieto materno de Equal Stripes llegó 13º entre 15, a sólo 10 cuerpos, en una actuación aceptable.

Cinco años después, el mismo equipo volverá a juntarse en la redonda de San Isidro, minutos antes de que se entonen las estrofas del Himno Nacional Argentino, para repetir una experiencia que, creían, no se volvería a repetir. Pero el tren pasó dos veces para el «Grupo Willander» y sus integrantes se lo tomaron. Además, sumaron a un socio más, Martin «El Manso» Sáenz, el segundo más joven de conjunto. «Soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires. Hace dos años me instalé acá, me invitaron a participar de la sociedad, acepté y voy a correr mi primer Pellegrini como propietario. Ya estar en esta prueba es un sueño», reconoce el joven de 36 años que trabaja en el Mercado de Hacienda de Liniers y quien lloró de emoción por participar del Jockey Club.

La sociedad se reserva dos potrillos por año criados por Juan Cruz Ramallo en el Haras El Doguito, ubicada en la localidad de Las Flores, de donde al igual que Ramallo y Sáenz, también es oriundo Campos. «A Juan Cruz lo conozco de allá. Yo siempre anduve con caballos, jugué al polo y hasta corrí a mis propios caballos en las cuadreras. Los integrantes de esta sociedad, toda gente de carrera con el cuero curtido, somos unos afortunados, porque primero tuvimos a Willander, que nos dio tanto, y ahora sacamos a Il Divo, con el que corremos nuestro segundo Pellegrini. La carrera es bravísima, pero el potrillo va en ascenso, tiene fondo y Nico le hizo la campaña a medida», se ilusiona el bróker de seguros de 46 años.

A diferencia con aquel primer Pellegrini, esta vez participarán con otra chaquetilla, la del stud Bien de Abajo, propiedad de Claudio Rodríguez, otro de los integrantes de la sociedad. «La madre de Il Divo, Ikurriña Baska, una hija Orpen, se la compramos a (Javier) Zubizarreta. La primera cría nos dio a Basko Prince, un ganador de tres carreras; después tuvo a Kuga, titular de dos éxitos y la tercera cría es Il Divo, con el que llegamos con expectativas. No te puedo explicar la ansiedad que tengo por correr la carrera más importante del turf argentino», confiesa el más veterano del grupo, al que le tienen prohibida la entrada al stud para evitar que le transmita su estado de ánimo al potrillo. Como todos, agradece al jockey Francisco Gonçalves por haber aceptado montarlo, tras la baja de Irwin (Seek Again), suspendido.

Nacho Demarchi es titular del stud Mística, otro de los socios y asegura. «Me divierto más con los caballos que tenemos en sociedad que con los míos, porque se conformó un grupo de amigos. Tenía planeado un viaje para el sábado, pero obviamente lo voy a posponer porque un Pellegrini no se corre todos los días».

De los seis socios, Juan Cruz Ramallo es el criador y quien deberá cuidar más las formas a la hora de un festejo porque es, desde hace unos meses, el presidente de la Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro. «Creo que somos un buen ejemplo del verdadero sentido del turf, buenas personas que buscan disfrutar de este deporte junto a nuestras familias, que acompañan en las buenas y las malas. Además, todo se debate en los asados de entre semana. Respecto de la carrera en sí, llegamos tranquilos y con expectativas, pero sabiendo que el potrillo tiene 3 años recién cumplidos y le falta madurar, aunque hubo otro ´Il´, en este caso Il Mercato, que era de noviembre y ganó un Pellegrini», asegura quien con ejemplares criados en su haras participó ya en tres Pellegrinis con Qué Amigo (Demorado), Purvis (Ride The Rails) y Willander.

La opinión más esperada es la de quien convive más tiempo con Il Divo, su cuidador, Nicolás Martín Ferro. «Es un ejemplar con mucho fondo que fue madurando día a día. Es de noviembre, tiene todo para seguir creciendo y cada vez está más maduro. Su actuación en el Ensayo fue buena, la del Jockey Club muy buena y esperamos que la del Pellegrini sea espectacular», pide el más joven del grupo que se hizo «Bien de Abajo» y que con Il Divo sueña con llegar hasta lo más alto, hasta tocar el cielo con las manos.

Fuente: elturf.com

https://elturf.com/noticias-ver?id_articulo=35814&fbclid=IwAR3zy4ca5wD6a_ukWph5Ab68mACaHQLGKJCZELXIv1YOYWh3bjXe4fURc54

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram