Otra vez la tragedia en Ruta 3: Murió un camionero tras volcar cerca de la entrada a Abbott

Un día después del choque que dejó cuatro fallecidos y 16 heridos la Ruta 3 se cobró un nuevo muerto. Esta vez, un camionero murió en el vuelco de su camión a escasos kilómetros de la entrada a Abbott. De este modo, la Ruta 3 sumó su sexto fallecido en tres días. El vuelco del rodado se produjo cerca de las 22 del miércoles por causas que tratan de establecerse. Cuando llegaron los bomberos al lugar el conductor ya había fallecido ya que el vehículo quedó completamente aplastado en la parte de la cabina del conductor. No se informó oficialmente si el camión circulaba en el sentido hacia Monte o en la mano contraria. Esto viene a cuento porque de la mano hacia Monte, el kilómetro 88 marca el asfalto en buenas condiciones, sobra una traza que desde el peaje de Cañuelas hasta ese número de kilómetraje, muestras graves deterioros que complican el manejo. Inclusive la parte nueva no tiene terminaba la banquina, por lo tanto existe un desnivel notorio entre la ruta y la banquina, que para colmo no está señalizada. Unas horas antes, cerca de las 18 del miércoles en el kilómetro 131 de la Ruta 3 también se produjo un accidente, por el despiste de un vehículo, que por fortuna no arrojó consecuencias fatales pero sí dos heridos que debieron ser trasladados al Hospital Zenón Videla Dorna de Monte.

Fuente: Monte Vivo

