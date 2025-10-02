Por primera vez, realizan una cirugía a través del ojo para extirpar el cáncer de médula espinal

Una cirugía, la primera de su tipo, ha atravesado la cuenca del ojo de una joven para extirpar un tumor canceroso envuelto alrededor de su columna vertebral. Los cirujanos introdujeron un tubo delgado e iluminado llamado endoscopio a través de la cuenca del ojo de la mujer de 19 años para extirpar un raro tumor óseo de crecimiento lento conocido como cordoma, dijeron los médicos después del exitoso procedimiento. “El tumor estaba envuelto alrededor de la columna vertebral y la médula espinal de la paciente, y había invadido las vértebras de su cuello, justo debajo de la base del cráneo”, señaló en un comunicado de prensa el Dr. Mohamed Labib, profesor asistente de neurocirugía del Centro Médico de la Universidad de Maryland.

Fuente: Infobae

About The Author