Prensa DDI Las Flores

PARTE DE PRENSA

Personal de Sub DDI Las Flores llevo a cabo un allanamiento en la ciudad de Olavarría ciudad por Infracción Artículo 301 BIS del Código Penal (JUEGO CLANDESTINO) logrando la detención de dos personas del sexo femenino.-Según fuentes Judiciales, la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevo a cabo una Órden de Allanamiento, Registro ,Secuestro y detención , en el marco del Proceso Penal caratulado “Infracción Artículo 301 BIS del Código Penal (JUEGO CLANDESTINO)”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 a cargo del Dr. Cristian Citterio del Departamento Judicial de Azul. Tras denuncia anónima recepcionada vía mail con fecha 14/12/20 en la Dirección de Cibercrimen en la cual se hacía referencia que una femenina a través de la red social Facebook, invitaba a participar de apuestas mediante la modalidad casino Online. De tareas investigativas llevadas a cabo se pudo saber que esta femenina operaba en la zona jurisdiccional de la Sub DDI Las Flores, por lo que profundizadas las tareas y de diversas labores de inteligencia se estableció que también participaban de dicha organización dos mujeres con domicilio en la ciudad de Olavarría. Por lo que con las probanzas obtenidas por la Sub DDI Las Flores y la fiscalía actuante, es que el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro, Secuestro para un domicilio de Olavarría donde residían las dos sindicadas, de las cuales no se pueden brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares y una Tablet, como así también se procedió a la detención de las dos femeninas, las cuales se hallan alojadas en el asiento de la a Sub DDI a disposición del Juzgado interviniente.-

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram