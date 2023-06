Susto por un puma suelto en Monte

En la localidad bonaerense de San Miguel del Monte alertaron que se encuentra un puma suelto. Según especificaron vecinos de la ciudad, se trataría de una hembra adulta que actualmente está a 4 kilómetros del centro. En diálogo con Infocielo, el activista y proteccionista Fernando Pieroni explicó que junto a la Fundación «Planeta Vivo» desde hace tres días están rastreando con un drone al animal que se encuentra en «un pequeño sector y que de ahí no se mueve», lo que indica que «es un animal que esta sumamente domesticado. Es decir, que se le escapó a alguien que lo tenia en cautiverio o lo han liberado». Según Pieroni todo comenzó por un llamado de una vecina y desde ese momento están intentando atrapar al animal con jaulas trampa pero aun no lo han conseguido. Asimismo se comunicaron con la Dirección de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, quien se acercó este jueves al lugar. «Vinieron a ver la situación, no trajeron jaulas ni nada. Yo les sugerí que traigan a un veterinario con un rifle sedante para trasladarla porque cada minuto que pasa es más complicado», sostuvo el activista y detalló que el puma se encuentra sin comer desde hace cuatro días, lo que puede generar «que se mueva de este lugar y le perdamos el rastro, como también puede que empiece a atacar. «Se nota que no sabe alimentarse. Ayer estaba al lado de terneritos y no los tocaba, al contrario, los evitaba» y agregó «ayer me acerque cinco veces a menos de dos metros y no muestra signos de agresividad, y un animal silvestre jamás permitiría que yo me acerque».

Fuente: Infobonaerenses

