Ya están a la venta los pasajes del tren Once-Pehuajó

Ya están a la venta los boletos para viajar en el servicio de larga distancia que une la terminal porteña y la localidad bonaerense, que fue reinaugurado el último 22 de julio luego de siete años. El servicio contará con una frecuencia semanal, partiendo desde Once los viernes a las 20.55 y de Pehuajó los domingos 20.15. La prestación comenzará a circular el próximo viernes 5 de agosto y tendrá paradas en Haedo, Bragado, 9 de Julio y Carlos Casares. El costo del ticket entre cabeceras es de 380 pesos en primera y 456 en pullman. ¿Qué descuentos habrá?Los usuarios y usuarias pueden comprar sus ubicaciones en Retiro, Constitución, Once y las estaciones intermedias o mediante la web (con un 10 % de descuento). Los jubilados tienen un 40% de rebaja y las personas con certificado único de discapacidad (CUD) utilizarán el tren sin cargo. El nuevo servicio se agrega a los que salen de Once a Bragado los lunes y viernes a las 18:35 y que retornan los lunes a las 2:30 y los miércoles a las 5:20.

