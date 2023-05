Extienden la inscripción a los Juegos Bonaerenses

La Subsecretaría de Deportes, que forma parte del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, confirmó que se decidió extender hasta el próximo viernes el período de inscripción a los próximos Juegos Bonaerenses. De esta manera, la competencia deportiva y cultural más importante de la Provincia mantendrá habilitado este proceso hasta el día 5, donde los participantes podrán inscribirse en las categorías juveniles, personas con discapacidad, personas trasplantadas, adultos mayores y estudiantes universitarios o terciarios. Con más de 100 disciplinas, entre actividades deportivas y culturales, la competencia tendrá tres instancias de disputa, siendo estas la municipal, la regional y la final provincial. La primera de ellas arrancará este mes y se extenderá hasta el 30° de junio, pudiendo finalizar 10 días previo a la fecha de disputa del regional correspondiente a la disciplina. La fecha estipulada para la etapa recién mencionada es entre el 1° de julio y el 31° de agosto; mientras que la final provincial se desarrollará del 15 al 20 de septiembre. Desde la organización, comentaron que aquellos que aun no se sumaron, pueden hacerlo a través de los municipios, como así también con una solicitud de inscripción online, aunque en este caso se trata de una preinscripción, donde un responsable del municipio se pondrá en contacto luego para finalizar el proceso. Días atrás, autoridades provinciales remarcaron, sobre los Juegos Bonaerenses, que “hay muy pocas políticas públicas que, como estos Juegos, sean tan transversales y marquen tanto a la identidad y el orgullo de pertenecer a la Provincia de Buenos Aires”. En lo que refiere propiamente al evento, se informó que, para esta edición, se incorporará la categoría de 6° grado escolar para softball y fútbol 7 mixto, y para la modalidad escolar abierta no habrá límite de deportistas federados. Además, el hockey pasará a ser de 11 para la categoría libre, y seven para la Copa Buenos Aires; mientras que el rugby masculino será de 15 para categoría libre y seven también para la Copa Buenos Aires. Por otro lado, en el handball de playa se sumará la categoría sub 18. Asimismo, las personas con discapacidad podrán ser parte de vóley sentado, tenis de mesa, natación, goalball, fútbol PC, fútbol con discapacidad intelectual, atletismo, bádminton, entre otras. En lo que refiere a las personas trasplantadas, incluye los deportes atletismo en 1.500 metros, natación en 50 metros y tenis de mesa.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

