La Expo Avícola Regional se lució con su crecimiento

En la noche del sábado, en el Salón de Fiestas de la Sociedad Rural de Rauch, se realizó la Cena de Avicultores organizada en el marco de la V° Exposición Avícola Regional. Una gran presencia de avicultores de Rauch y diferentes lugares del país fue el contenido de esta cena, que se disfrutó con los manjares preparados por el Club Avícola «Plymouth Rock Blanco», los cocineros Héctor Rabaynera y Manuel Tellechea, y el servicio de los colaboradores del Club. El Presidente del Club Avícola de Rauch, Carlos Vaqueiro, saludó a los presentes «Uno se siente gratificado no sólo por el acompañamiento de los avicultores que han traído sus ejemplares y la presencia de ellos, sino por los tres Municipios, Sociedades Rurales y las instituciones que han colaborada para que esta Exposición Regional sea del éxito y la magnitud que ustedes habrán podido apreciar.» «Llegar a esta día, un poco cansados y con la voz algo deteriorada por el frío, no hace más que renovar las energías y las ganas de seguir haciendo crecer a esta Exposición Regional, agradecer la presencia de todos ustedes, de aquellas personas son las más importantes y que son el motivo de que hoy aquí nos hayamos reunido, como hace tres años en Las Flores y el próximo año en Ayacucho, que son los avicultores del país» agregó. No es para menos el orgullo, con una exposición con 772 ejemplares que comenzaron a venderse con buenos precios en los ejemplares sin premios en el día de ayer, y hoy continuará con los ejemplares premiados., Pero además con la buena respuesta a la exposición comercial, industrial, de emprendedores y artesanos, al patio de comidas y a los números artísticos que a estas horas están recibiendo muchas visitas. Con la conducción de Yesica Ojeda, se presentó en primer lugar el acto de cambio de capas de las Soberanas de la Fiesta Nacional del Ave de Raza que reemplazaron las que recibieron cuando fueron electas hace cuatro años atrás y ahora lucen nuevos atributos. Posteriormente se hizo la entrega de premios, con la mayoría de los ganadores presentes y, con gran emoción, Diego Arosteguy y familia recibieron los premios principales que incluyeron al Premio Challenger que tendrán por un año y que quedará de manera definitiva a quien se adjudique el primer premio en tres ediciones. También fue emotivo los premios recibidos por los rauchense Rosa Poulsen y Jorge Petreigne -quien además trabaja intensamente para la coordinación y difusión de este evento- y del veterano criador Néstor Delgado, quien hace 38 años se dedica a esta afición, ha ganado premios internacionales y recibió el de este año con gran orgullo. También la Comisión promotora de los festejos por los 150 años de la ciudad entregó reconocimientos a los tres avicultores locales que recibieron premios. El cierre fue con la actuación del cantor surero Roberto Víctor Cabrera, de Las Flores, y un baile que ayudaron a cerrar una noche relajada. Un gran evento que hoy está teniendo mucha afluencia de público que trata de entender y disfrutar de la pasión por la avicultura, pero además comparte una organización que pone -una vez más- a todo el pueblo como anfitrión de los visitantes.

