Provincia tomará a civiles para manejar los patrulleros

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó una convocatoria que tiene como objetivo encontrar conductores de patrulleros que, si bien pasarán a tener un estado policial, no portarán armas pero sí contarán con chalecos antibalas por si quedan en medio de algún operativo. La búsqueda está destinada a cualquier persona que desee ingresar a la Policía Bonaerense, pero sus funciones se limitarán a conducir los móviles. Es decir, pasarán a tener una carrera policial, con sus beneficios, pero sin portar armas ni insignias. Dentro de los requisitos que se piden en los anuncios emitidos por los distritos se encuentran: ser argentino nativo, naturalizado o por opción; tener entre 18 y 29 años de edad; tener registro de conducir particular vigente; haber finalizado el secundario; no contar con antecedentes penales y tener aptitudes físicas para la función. Aunque aún no trascendió si la medida se implementará en nuestra ciudad, la convocatoria cuenta con el apoyo de intendentes oficialistas y opositores y ya se lanzó en municipios del Gran Buenos Aires, como Florencio Varela, Moreno, Vicente López, Berisso, Quilmes, José C. Paz, San Isidro, San Fernando, Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, San Vicente, Brandsen, Ensenada, La Matanza, Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham y Tres de Febrero. “Es un reclutamiento civil para integrar la fuerza policial. Todas las policías se nutren del ámbito civil. Una vez que son reclutados, pasan a tener estado policial”, dijo el ministro de Seguridad Sergio Berni, quien dijo que con esta medida buscan regularizar una situación irregular que pasa actualmente en los municipios. En ese sentido, contó que son muchas las comunas que tienen móviles de seguridad ciudadana que son manejados por personal civil del municipio. Y recordó que el año pasado murió en un tiroteo un empleado municipal de Tres de Febrero, que manejaba uno de estos móviles. “Esa fue la gota que rebalsó el vaso. Los choferes municipales no están capacitados para un manejo táctico. Y tenemos un problema de conducción, porque el policía no tiene capacidad de mando sobre el conductor que es de la municipalidad”, dijo a Radio La Red. Quienes sean contratados para manejar los patrulleros de la policía provincial estarán bajo el ala ministerial y deberán realizar un curso específico durante dos meses para conducir los móviles a la vez que percibirán una beca. “Tener estado policial no significa que esté autorizado a portar armas o participar de un operativo”, explicó Berni. (DIB)

